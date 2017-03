Balingen 78-Jährige wird auf B27 überfahren

Balingen-Engstlatt (mai). Laut Polizei wollte die 78-Jährige um kurz nach 19 Uhr die Bundesstraße zu Fuß überqueren. Ein 53-jähriger Autofahrer, der aus Hechingen in Richtung Balingen unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann blieb unverletzt; an seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Hechingen untersuchte ein Sachverständiger die Unfallstelle; die B27 war deswegen länger als drei Stunden in Richtung Süden gesperrt.