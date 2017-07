Die evangelische Kirchengemeinde Baiersbronn lädt ein zur Serenade am Teich in Friedrichstal für Samstag, 8. Juli, ab 18 Uhr. Die Veranstaltung am Teich bei der Michaelskirche in Friedrichstal wird vom Posaunenchor Baiersbronn und Pfarrer Daniel Vögele gestaltet. Foto: Kirchengemeinde