Baiersbronn Harald Wohlfahrt klagt auf Wiedereinstellung

Wohlfahrt klagt gegen seinen Arbeitgeber – das renommierte Hotel Traube Tonbach. Noch aber sind die Vorgänge schwer einzuschätzen: Vom Hotel und der Inhaberfamilie Finkbeiner gibt es bislang trotz Anfrage unserer Zeitung keine Stellungnahme.

So viel ist bekannt: Am Freitag veröffentlichte das Arbeitsgericht Pforzheim eine Mitteilung, deren Brisanz sich in Windeseile verbreitete. Spitzenkoch Wohlfahrt (61) hat dort eine einstweilige Verfügung gegen die Traube Tonbach beantragt. Hintergrund: "Der Inhaber des Hotels übergab Herrn Wohlfahrt am 2. Juli ein Schreiben, mit dem ihm Tätigkeiten eines kulinarischen Direktors zugewiesen wurden. Kurze Zeit später wies der Inhaber Herrn Wohlfahrt an, es zu unterlassen, die Räume der Schwarzwaldstube aufzusuchen. Herr Wohlfahrt möchte mit seinem Antrag nun erreichen, als Küchenchef der Schwarzwaldstube weiter beschäftigt zu werden", heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Der Küchenchef, der dem Haus drei Sterne geholt und über Jahre verteidigt hat, einfach entthront? Oder konnte Wohlfahrt sich einfach nicht von der Chefrolle lösen? So heißt es jetzt in Medien.

Im einstweiligen Verfügungsverfahren prüfe das Gericht nicht nur, ob Wohlfahrt Anspruch auf Weiterbeschäftigung zusteht. Es bewertet, ob die Sache "so eilbedürftig ist, dass dem Kläger ein Abwarten des normalen arbeitsgerichtlichen Verfahrens nicht zumutbar ist". Ansonsten würde Wohlfahrts Antrag in Gänze an formalen rechtlichen Gründen scheitern.