Baiersbronn Grundschulförderklasse gibt es bald nicht mehr

Für die Baiersbronner Schüler wird es in Zukunft die Möglichkeit geben, in die Förderklasse nach Freudenstadt zu gehen. Neben der Grundschule in Horb-Altheim gebe es an der Hartranft-Grundschule die zweite verbleibende Grundschulförderklasse im Landkreis.

Gemeinderat Ludwig Wäckers (BUB) fragte nach den Gründen für die stark schwankenden Schülerzahlen: "Ist die Attraktivität dieser Klassen schlecht?", wollte er wissen. Julia Kempter, Konrektorin der Schule, vermutet, dass die freiwillige Anmeldung der Grund dafür ist. Die Eltern würden sich meistens dafür entscheiden, die Kinder ein weiteres Jahr im Kindergarten zu lassen. Dies bestätigten auch die Gemeinderätinnen Maike Weiss (CDU) und Christine Günter (FWV). "Das Angebot ist bestimmt wichtig, doch es ist vielleicht bei den Eltern negativ belegt", erklärte Marc Hinzer.

Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) vermutete Beratungsdefizite als Ursache. Doch Konrektorin Kempter betonte, dass viel Werbung gemacht worden sei. Weiterhin fragte Gaiser nach der Möglichkeit, so eine Förderklasse wieder einzurichten. "Ein Grund für die Schließung ist sicher auch der Lehrermangel. Das Schulamt muss sehen, dass die Angebote ausgelastet sind. Sollte sich ein akuter Bedarf abzeichnen, können wir sicher erneut einen Antrag stellen", so Hinzer. Bürgermeister Michael Ruf betonte, dass es für die Kinder zumutbar sei, in die Förderklasse nach Freudenstadt zu gehen. Bei drei Enthaltungen wurde mehrheitlich zugestimmt, das Angebot in Baiersbronn ab kommendem Schuljahr einzustellen.