Baiersbronn Firmen geben Einblicke in Arbeitswelt

Die Betriebsbörse, bei der sich diesmal 16 Firmen und Unternehmen aus der Gemeinde Baiersbronn im Schulzentrum präsentierten, etabliere sich somit zum festen Bestandteil der Berufswegeplanung an der Werkrealschule und der Realschule.

Neben der gestiegenen Zahl von teilnehmenden Betrieben war vor allem auch der neue Veranstaltungsort – die neue Aula der Schule – gewinnbringend, heißt es in der Pressemitteilung weiter. An Ständen informierten die Firmen gezielt über ihre Betriebe und die angebotenen Berufsbilder. Im Mittelpunkt standen dabei Informationen zum Thema Ausbildungsberufe und Voraussetzungen für die Lehrlinge von morgen.

Die Berufswegeplanung nimmt sowohl an der Werkrealschule als auch an der Realschule einen großen Stellenwert ein. An beiden Schulen sind Einblicke in die Betriebswelt und das Absolvieren von Praktika fester Bestandteil des Bildungsplans und des Schulcurriculums.