Baiersbronn Baustelle bei Schönmünzach dauert nun doch länger

Um die Absicherung der Bauarbeiter bei halbseitiger Verkehrsführung zu gewährleisten, kommt anstelle von Einzelbaken eine geschlossene transportable Schutzeinrichtung in Form von Betonleitelementen zum Einsatz. Der Aufbau, das Umsetzen sowie das Abbauen dieser Betonelemente nimmt mehr Zeit in Anspruch, weshalb der Fertigstellungstermin verschoben wurde.

Die beiden Vollsperrungen für den fugen- und nahtlosen Einbau der Asphaltdeckschicht müssen jeweils um ein Wochenende nach hinten verschoben werden. Es ergeben sich folgende neue Bauzeiten. In der Zeit vom 5. September bis 23. September gegen 19 Uhr wird der Verkehr mittels Ampelanlagen an den Baufeldern vorbeigeführt.

Zwei Vollsperrungen geplant

Die erste Vollsperrungsphase dauert von 19 Uhr am 23. September bis 5 Uhr am 26. September. Sie betrifft den Streckenabschnitt zwischen Schönmünzach und der Ortsmitte Kirschbaumwasen. In einer zweiten Vollsperrungsphase von 19 Uhr am 30. September bis spätestens 5 Uhr am 3. Oktober wird der Streckenabschnitt zwischen der Ortsmitte Kirschbaumwasen und Raumünzach gesperrt.

In der Zeit bis zum 7. Oktober ist mit Tagesbaustellen für Markierungs- und Restarbeiten zu rechnen. Alle Bauzeiten – sowohl für die Arbeiten mit Ampelregelung als auch unter Vollsperrung – setzen günstige Wetterbedingungen voraus. Wegen des Wetters könnten sich die Bauzeiten aber auch verlängern oder verschieben, so das Regierungspräsidium.

Der großräumige Verkehr wird weiterhin über die Landesstraße 83, die B 500 und die L 401 umgeleitet, da die maximale Durchfahrtsbreite nur 2,75 Meter beträgt. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird an zwei Bauabschnitten gleichzeitig gearbeitet.

Beim öffentlichen Personennahverkehr der Linie 246 (Südwestbus), ist in dieser Zeit mit Verspätungen zu rechnen. Die Haltestelle Kaltenbach kann nicht angefahren werden. Fahrgäste sollen in dieser Zeit die Haltestelle Kirschbaumwasen nutzen, so das Regierungspräsidium.