Bad Wildbad Viele wollen, nur 400 dürfen – Los entscheidet

Überregionale Nachfrage ist enorm

Trotz des enormen Einsatzes entschied am Ende dann aber doch das Glück – per Losentscheid gegen den gleichauf liegenden Gegner Ramstein-Miesenbach (wir berichteten).

Ähnliches Glück benötigen jetzt auch jene, die den berühmten Sänger am 12. April live in der Trinkhalle beim "SWR3 hautnah-Konzert" erleben wollen. Denn die Karten werden verlost – und das auch nur an Bürger von Bad Wildbad (siehe Infokasten).

"Vor der überregionalen Nachfrage an Eintrittskarten konnten wir uns wenige Minuten nach der gewonnen Challenge kaum retten", erinnert sich Mack. Allerdings gibt es für dieses Konzert laut SWR nur 400 Karten. Und auch eine Außenleinwand werde es nicht geben, so der Bürgermeister. Übrigens: "Ein kleines Kontingent der Karten wird dem Rate-Team vorbehalten", verriet Mack.

Ein Formular zur Verlosung kann unter www.bad-wildbad.de/stadtleben heruntergeladen werden. Die Verlosung findet öffentlich am Montag, 13. März, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Für Rückfragen steht die Touristik Bad Wildbad GmbH, Telefon 07081/1 02 80, zur Verfügung.

Teilnahmeberechtigt sind nur Einwohner aus Bad Wildbad, die mit Hauptwohnsitz dort gemeldet sind.

Los-Formulare können unter www.bad-wildbad.de/stadtleben "Kartenverlosung SWR 3 Challenge" heruntergeladen werden.

Lose werden nur in schriftlicher Form (per Post an Stadtverwaltung Bad Wildbad, Kernerstraße 11, 75323 Bad Wildbad oder durch Einwurf in den Postbriefkasten der Rathäuser Kernerstraße 11 in Wildbad oder Hauptstraße 2 in Calmbach) mit persönlicher Unterschrift entgegengenommen. Einsendeschluss ist der 8. März.

Pro Person darf nur ein Los abgegeben werden. Dies wird sowohl manuell als auch elektronisch kontrolliert und führt bei Missachtung dieser Regel zum Ausschluss bei der Losziehung. Die Karten sind nicht übertragbar. Am Abend finden eine Ausweiskontrolle und ein Kartenabgleich am Einlass statt. Ausweise müssen mitgebracht werden.

Loseingaben in digitaler Form (E-Mail, Facebook) können nicht berücksichtigen werden.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Eintrittskarte wird zugesandt.

Das Mindestalter der Teilnehmer ist 14 Jahre.

Sofern Karten-Gewinner doch nicht teilnehmen können, bittet die Stadt darum, die Karten wieder an die Touristik GmbH zurückzugeben. Es wird eine Warteliste geben.