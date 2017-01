Bad Wildbad Tochter getötet: Mutter erhängt sich in Psychiatrie

Bad Wildbad - Die vergangene Woche nach der Tötung ihrer fünf Jahre alten Tochter aufgrund eines richterlichen Beschlusses in einer psychiatrischen Klinik untergebrachte 41 Jahre alte Frau aus Bad Wildbad hat sich in ihrem Krankenzimmer erhängt. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.