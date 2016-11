Bad Wildbad "Stadt sicherer machen" als Ziel

Grenzen zu erkennen und auch konsequent rechtzeitig sowie richtig zu setzen gehörte in Rollenspielen zum Programm. Zwar ist, seit die Nachtwanderer im Jahr 2014 in der Stadt ihre Arbeit aufgenommen haben, noch nie eine brenzlige Situation entstanden. Aber sollte es doch einmal so weit kommen, ist die Gruppe durch Huchler auch in praktischer Selbstverteidigung unterwiesen. Nach dem dreistündigen Kurs wurden in gemütlicher Runde im Clubheim des FC Calmbach noch einige Themen besprochen. Die gute Nachricht vorweg: Kuhnle teilt mit, dass Bürgermeister Klaus Mack die Unterstützung der Stadt Bad Wildbad für das Nachtwanderer-Bundestreffen im Jahr 2018 zugesagt hat.

Nach dieser Zusage kann das Vorhaben in Angriff genommen werden. Die Begegnung hier ausführen zu können, wurde der Gruppe beim diesjährigen Bundestreffen in Stadtlohn angeboten (wir berichteten).

Die weitere Vorbereitung wurde zunächst in die Hände einer Arbeitsgruppe gelegt. Außerdem wurden die Neuauflage eines Informations-Flyers und das Thema "Notinsel für Kinder" angesprochen.

Wer sich für die Arbeit der Nachtwanderer interessiert oder diese nach freier Einteilung in froher "Spazierrunde" Gleichgesinnter mittragen möchte, findet im Internet unter www.nachtwanderer-calmbach.de weitere Informationen.