Bad Wildbad Rettung in Wildbad

Bad Wildbad. Lovnicki hat sich seinerzeit in Dubrovnik das Sprunggelenk ausgerenkt. Das Gelenk ist wieder hineingesprungen, aber nicht so, wie es sein sollte. Das System aus Bändern, Kapseln und Muskeln war weiter instabil. Sie hatte stets Schmerzen, die immer schlimmer wurden. 2007 ließ Lovnicki eine Gelenkspiegelung vornehmen. Am Sprunggelenk wurden zwei kleine Schnitte vorgenommen. Die Ärzte führten eine Kamera sowie eine Schere beziehungsweise eine Fräse ein und behandelten die Verletzung. Ohne Erfolg: Die Gelenkpartien rieben weiter aufeinander, was zu einem erhöhten Verschleiß führte. Es schlossen sich Behandlungen in renommierten Rehabilitationseinrichtungen an. Eine Besserung gab es auch weiterhin nicht.

Dann las Ljubica Lovnicki im August des vergangenen Jahres in der Gesundheitsbeilage einer Tageszeitung einen Artikel über den Chefarzt der Sana-Klinik für Endoprothetik und Gelenkchirurgie in Bad Wildbad, Vladimir Crnic. Dabei ging es um kroatische Ärzte im Ausland. Crnic schrieb in diesem Bericht über seine Schwerpunkte Gelenkoperationen in Hüfte, Knie und Sprunggelenk.

Im Oktober 2015 kam Lovnicki nach Bad Wildbad und ließ sich untersuchen sowie beraten. Nach einer Bedenkzeit entschied sie sich für das Einsetzen eines Gelenkersatzes.