Bad Wildbad. Seit einigen Tagen werden fingierte Rechnungen von einer sogenannten "AVG ALBTAL-VERKEHRS-GES. MBH" an Unternehmen und Privatpersonen per E-Mail verschickt. Diese E-Mails werden offensichtlich in betrügerischer Absicht versendet. Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) weist darauf hin, dass diese Rechnungen nicht von ihr in Auftrag gegeben wurden und keine Verbindung zu dem Verfasser dieser E-Mails besteht. Die AVG empfiehlt, nicht auf diese E-Mail zu reagieren und den Rechnungsbetrag nicht zu bezahlen. Gleichzeitig warnt die AVG davor, die in diesen betrügerischen E-Mails enthaltenen Links zu öffnen. Diese beinhalten in der Regel Schadsoftware, welche Computer-Systeme zerstören oder für Hackerangriffe anfällig machen können. Deshalb rät die AVG, solche E-Mails zu löschen. Die AVG betreibt unter anderem die Bahnlinie zwischen Pforzheim und Bad Wildbad.