Bad Wildbad B 294: Gemeinderat für einseitige Sperrung

Wie berichtet, soll zwischen dem 13. März und dem 28. April der Autoverkehr über Langenbrand und Waldrennach umgeleitet werden. Die Lastwagen müssen über Lan­genbrand und Büchenbronn fahren. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird die B 294 zwischen dem Abzweig der Landesstraße 343 in Richtung Schömberg und dem Abzweig der Landesstraße 340 in Richtung Dobel saniert.

"Ich bin in großer Sorge", so Jochen Borg. Für Pendler sei die Situation unmöglich. Nicht zu vergessen Besucher und Gäste sowie Einzelhandel und Baumwipfelpfad. Er erinnerte auch an die Verzögerung der Straßenarbeiten zwischen Neuenbürg und der Eyach-Brücke.

Ausmaß unterschätzt