Bad Teinach-Zavelstein Guido Wolf hat Botschaft verstanden

Bei vielen Wirten, die mit ihren Familien seit Monaten an der Grenze der Belastbarkeit arbeiten würden, sei der Frust mittlerweile tief: "Sie schaffen fast bis zum Umfallen, kompensieren mit eigener Kraft den Personalmangel und kämpfen spät abends nach Betriebsschluss noch mit Dienstplänen und anderem Schreibkram".

Auch bei der Integration von Flüchtlingen könne die Branche mehr tun, wenn sie nicht durch den "Vorschriftenwahnsinn" behindert würde. So dürften Flüchtlinge nicht einfach zum gesetzlichen Mindestlohn eingestellt werden, stattdessen müsse ein ortsüblicher Vergleichslohn ermittelt werden: "Das ist überflüssig wie ein Kropf", kritisierte Berlin.

Wolf, auch zuständig für den Tourismus, verstand die Botschaft wohl, aber der eigentliche Adressat von Berlins Forderungen sei nicht er: "Alles, was sie zurecht fordern, muss in Berlin gehört werden." Aber Wolf versprach, "Seit’ an Seit’" mit dem anwesenden Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel sich für diese Anliegen einzusetzen: "Diese blöden und bürokratischen Hemmnisse müssen weg." Zugleich appellierte er in seiner Rede, bei der Werbung um Gäste nicht in Kirchturmdenken zu verfallen. Der Schwarzwald als Destination müsse als Dachmarke im Land übergreifend beworben werden – nicht selektiv nach Süd-, Mittel- oder Nordschwarzwald.