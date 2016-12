Bad Teinach-Zavelstein Deutschlands beste Hotelkauffrau

Da die aus Gärtringen stammende junge Frau sich mit einem abgeschlossenen Magisterstudium in den Fächern Rhetorik und Englisch sowie ersten Berufserfahrungen in der Werbung und Gastronomie bewarb, konnte sie die Ausbildungszeit verkürzen. "Ich habe noch keinen Tag bereut, der Beruf ist interessant und macht Spaß", sagt die frisch gebackene Hotelkauffrau, zumal sie den direkten Kontakt mit Menschen schätzt. In ihrem Aufgabenbereich an der Rezeption mit Check-in, Reservierung, Reklamationsmanagement, Betreuung von Gästen und Bewertungsportal im Internet könne sie außerdem bereits Erlerntes einbringen und immer wieder auch die Werbung mitgestalten. Schon von klein auf habe sie die Kommunikation erlebt. "Im Modegeschäft meiner Mutter stand mein Laufstall und mit den ersten Worten habe ich wohl schon verkaufen gelernt", erzählte Colan schmunzelnd.

Die Welt anschauen bevor sie sesshaft wird

Zudem wollte sie ihre Ausbildung einfach für sich selbst gut machen und war deshalb von der Einladung zur Besten-Ehrung genauso überrascht wie Elisabeth Berlin. Für die Hoteldirektorin war es die dritte Auszubildende, der sie das Rüstzeug vermittelte. "Wir sind sehr stolz auf dieses schöne Ergebnis", sagte sie, zumal Dorothee Colan dem Haus erhalten bleibt. Zumindest für die kommenden Monate. "Mittelfristig möchte ich aber wieder in einem Ort arbeiten, in dem es eine Ampel gibt. Ich brauche den Trubel einer Stadt und würde gerne auch den Betrieb eines größeren Hotels kennenlernen", erläuterte die 31-Jährige ihre Zukunftsvisionen, in denen sie sich die Welt anschauen möchte, bevor sie entscheidet, wo sie sesshaft wird.