Bad Rippoldsau-Schapbach Dritter Bärenwelpe kann bald kommen

Die Stiftung mahnt insbesondere deutsche Touristen, solche Einrichtungen nicht zu besuchen. Gerade diese stellen in den Urlaubsregionen die größte Zielgruppe für albanische Restaurants oder Nutzer von Selfie-Bären dar. So werde dieser Missbrauch am effektivsten unterbunden, teilt die Stiftung mit. Besitzer solcher Haltungen müssten bestraft werden. Dies sei bisher nur möglich, wenn die Bärenwelpen beschlagnahmt werden, heißt es in der Mitteilung der Stiftung. Durch die schnelle Zusage der Stiftung konnten die Behörden handeln und eine Bestrafung für diese illegale Haltung vornehmen. Denn noch gibt es in Albanien keine Auffangstationen für diese Tiere.

"Wir arbeiten intensiv mit weiteren internationalen Partnern zusammen, um Lösungen zu finden und ein Umdenken in der Bevölkerung zu erreichen. Ohne solche Beschlagnahmungen wird sich sonst an der traurigen Situation vieler albanischer Bären nichts ändern", ist sich Rüdiger Schmiedel sicher.

Im Bärenpark warten schon die beiden im Oktober geretteten Bären Arthos und Arian auf den dritten Spielgefährten. Das Rettungs-Team befindet sich in den letzten Abstimmungen mit der Organisation Bears Albania und den Zollbehörden. So schnell wie möglich wird die erneute Übernahme-Aktion gestartet, teilt die Stiftung für Bären mit.

Weitere Informationen: Der Verlauf der Aktion kann auf der Website www.baer.de verfolgt werden.