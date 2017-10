Bad Herrenalb Von digitalem Burnout bis hin zu religiösem Fanatismus

"Manchmal steht die Welt Kopf. Ordnungen, die lange und gerade noch gegolten haben, taugen nicht mehr. Unruhe entsteht. Aufregung. Wir müssen neue Wege finden und gehen." Mit diesen Gedanken führt der Förderkreis für Ganzheitsmedizin in das Thema seiner Herbsttagung ein. Franz Alt ist einer der Hauptredner. Das Thema seines Vortrags am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr ist auch der Titel seines neuesten Buches. Es lautet "Flüchtling – Jesus, der Dalai Lama und andere Vertriebene. Wie Heimatlose unser Land bereichern". Für Alt ist die Frage, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen auch die Frage, in welcher Gesellschaft und in welcher Welt der Mensch in Zukunft leben will.

Einem anderen brennenden Thema widmet sich Alexander Markowetz. Der Wissenschaftler spricht in seinem Vortrag am 13. Oktober um 16 Uhr über "Digitaler Burnout – warum uns permanente Smartphonenutzung süchtig macht". Sein Team und er untersuchten mit einer App das Verhalten von Nutzern. Das Ergebnis ist mehr als erschreckend. Durchschnittlich greifen Nutzer 55 Mal zu ihrem Smartphone und befassen sich drei Stunden damit. Sie sind ständig abgelenkt, unkonzentriert und gestört. Diese digitale Permanenz hat Folgen für die Gesundheit, das Leben und die Gesellschaft, schreibt der Förderkreis in seiner Ankündigung.

Terrorismus als Folge von religiösem Extremismus ist für viele Menschen nicht nachvollziehbar. Ahmand Mansour stellt sich diesem Thema am Samstag, 14. Oktober, 11 Uhr. Er spricht aus Erfahrung, denn er kennt beide Seiten. Bevor Mansour den mühsamen Ausstieg schaffte, war es radikaler Islamist. Jetzt arbeitete er in Berlin als Psychologe und betreut Familien von radikalisierten Jugendlichen.