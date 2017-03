Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel hat nur Nachteile

Es war eine denkbar knappe Entscheidung am 23. Oktober vergangenen Jahres. 1872 Bad Herrenalber stimmten in dem von einer Bürgerinitiative initiierten Entscheid für einen Landkreiswechsel, 1829 – also nur 43 weniger – dagegen. Bevor der baden-württembergische Landtag als zuständiges Gremium sich mit solchen seltenen Fällen – auch die Stadt Reutlingen hat separatistische Gedanken – befasst, bat das Innenministerium den Kreis Calw um eine Stellungnahme, welche Auswirkungen ein solcher Kreiswechsel in rechtlicher, organisatorischer, wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht haben könnte.

Gestern zur Sitzung des Kreistages lag diese geforderte Stellungnahme nun vor. In ihr kommt der Landkreis Calw zu dem Ergebnis, dass ein solcher Wechsel für die Kurstadt wirtschaftlich und politisch nur von Nachteil wäre, Kosteneffizienz und Bürgernähe blieben auf der Strecke.

Vieles stünde auf dem Spiel: von der ambulanten ärztlichen Versorgung, die vom Mittelbereich Bad Wildbad dem Bereich Ettlingen zugeschlagen würde, über die Kfz-Zulassungsstelle in Calmbach, die ihre Kunden zur Hälfe aus Bad Herrenalb bezieht, bis hin zum Verlust der Stützpunktfeuerwehr oder der dann wackelnden Jugendhilfe-Tagesgruppe in Bad Herrenalb.