Bad Herrenalb Knappe Mehrheit stimmt für Landkreis-Wechsel

Bad Herrenalb. Kurz nach 19 Uhr verkündete Bürgermeister Norbert Mai das vorläufige Ergebnis. Wobei die Interessierten im Festsaal des Kurhauses nur verhalten applaudierten.

Von 6288 Wahlberechtigten stimmten 3706 ab (58,9 Prozent). In den Bezirken wurde so abgestimmt: Bad Herrenalb I 561 Ja, 328 Nein; Bad Herenalb II: 363 Ja, 244 Nein; Bernbach: 217 Ja, 192 Nein; Rotensol: 145 Ja, 317 Nein; Neusatz: 100 Ja; 293 Nein; Bei den Briefwählern waren es 486 Ja-, 455 Neinstimmen. Das macht summa summarum 1872 mal Ja (29,8 Prozent) sowie 1829 mal Nein (29,1 Prozent). Und zwar zu folgender Frage, die auf dem Zettel stand: "Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Bad Herrenalb bei der Landesregierung, den Landtagsfraktionen sowie den Landtagsabgeordneten dafür einsetzt, dass diese eine Gesetzesvorlage in den Landtag einbringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird?"

Bürgermeister Mai meinte gegenüber unserer Zeitung, der Bürgerentscheid sei ganz knapp positiv verlaufen. In den nächsten Tagen werde der Antrag für Stuttgart formuliert. Der Gemeinderat stimme sicherlich zu, so das Stadtoberhaupt. Er habe ein anderes Ergebnis erwartet, aber enttäuscht sei er nicht, so Mai.