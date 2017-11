Bad-Dürrheim Tempolimit auf A 81 kommt – Abschnitt kürzer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Grüne und CDU haben sich am Montag nach langem Ringen auf einen Kompromiss geeinigt. Dieser sieht wie folgt aus: Um Autobahnrasern Rennen zu vergällen, solle auf der Strecke zwischen Engen und Geisingen die Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 Kilometern gelten, sagte der CDU-Verkehrspolitiker Thomas Dörflinger. Parallel zu dem Tempolimit solle es eine Kampagne geben, die insbesondere die für die Rennen bekannten Schweizer Raser auf die neue Gesetzeslage aufmerksam machen soll. So kann nun das Regierungspräsidium auf dieser Strecke von 16,8 Kilometern in nördlicher und 18,8 Kilometern in südlicher Richtung die Schilder aufstellen.