Bad-Dürrheim Seit gestern sind Austauschschüler da

Bad Dürrheim. Die derzeitige Interims-Schulleiterin Stephanie Martin ist insgesamt zufrieden, wie das Schuljahr 2016/17 angelaufen ist. Einzig freudige Nachrichten fordern nochmals alle Kräfte: Vier Kolleginnen sind schwanger und werden nach und nach in den Mutterschutz verabschiedet in den nächsten Wochen und Monaten. Doch der Unterricht kann von Vertretungskräften übernommen werden, man bekam andere Lehrer zugeteilt, darüber zeigt sich Stephanie Martin sehr froh. Zusatzangebote können jedoch auch bei der Realschule – wie bei der GWRS – nicht angeboten werden, es reicht nur für die Pflichtstunden.

In diesem Jahr startete die Realschule mit einer Rekordzahl an Klassen – insgesamt sind es 20. Ausgelegt ist die Schule mit den Anbauten jedoch nur für 18 Klassen. So muss eine weiterhin im Container unterrichtet werden. Für eine andere wurde ein Raum der Ganztagesbetreuung umfunktioniert. Wandern müssen die Klassen nur noch dann, wenn es in die Fachräume wie Physik, Chemie, Werken, Bildende Kunst und Biologie geht. Diese Zimmer sind alle im Altbau untergebracht.

Mit dem Bildungsplan 2016 starteten die Klassenstufen fünf und sechs auch die beiden Unterrichtsschienen mit G- und M-Niveau. Dies bedeutet für diese Klassen, dass jeweils sechs Stunden mit Lehrern doppelt belegt sind. Somit kann für die Schüler eine individuelle Lernberatung und ein Coaching durchgeführt werden. Insgesamt, so die Interims-Rektorin Stephanie Müller, sei dies eine Stärkung der Realschule. Am Schluss steht für die Schüler die Möglichkeit entweder den Realschulabschluss nach Klasse zehn zu machen oder nach Klasse neun einen so genannten Qualifizierten Hauptschulabschluss mit Prüfung. Bis jetzt wurde bei einem Schulabgang nach Klasse neun zwar automatisch ein Hauptschulabschluss verliehen, doch dieser sei nun so zusagen ein regulärer Abschluss.