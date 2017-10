Bad-Dürrheim Neuer Vortrag beim Gesundheitsforum

Schnelle Reaktion angesagt

"Nach der Erstdiagnose Herzinfarkt dauert es heute vom Abtransport eines Patienten bis zur Weitung eines Herzkranzgefäßes rund eine Stunde, das ist schon sehr schnell", so der 38-Jährige. Was tun im Fall der Fälle? Im Zuge der dritten Forumsveranstaltung soll den Interessenten auch die Scheu vor einer Erstversorgung weiter genommen werden, als Forums-Koordinatorin erinnert Andrea Kanold einmal mehr an die Möglichkkeit zur Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs. Im Weinbrenner-Saal wird auch das nicht selten lebensrettende Notfallgerät Defibrillator thematisiert.

Die Schockgeber sind nicht mehr ganz unbekannt und unter anderem in Sporthallen, Behördenstellen und Pflegeeinrichtungen zu finden – längst nicht jeder aber weiß, dass die Geräte relativ einfach zu handhaben sind und die Betriebsanleitung Schritt für Schritt per Display anzeigen. Der Eintritt zum Abend mit Christoph Maier ist kostenlos, denn in aller Regel referieren die in das in der Regel gut besuchte Forum eingeladenen Experten ohne Vergütung. Finanzielle Unterstützung kommt der Veranstaltungsreihe durch die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen KG und die Kur und Bäder GmbH zu. Abschlussveranstaltungen des Gesundheitsforums sind im November und Dezember.