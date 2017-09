Bad Dürrheim Mehrere Verletzte bei Unfall auf A 81

Auf Höhe Unterbaldingen war gegen 8.10 Uhr eine zwei Mann starke Besatzung eines orangefarbenen Lastwagengespanns der zuständigen Straßenmeisterei Engen auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart gerade damit beschäftigt, Vorbereitungen für Mäharbeiten auf dem dort befindlichen Parkplatz Räthisgraben zu treffen. Hierzu hielt der Fahrer des Lkw-Gespanns vor dem Parkplatz auf dem Standstreifen an, um im weiteren Verlauf die Zufahrt des Parkplatzes zu sperren.

Zur gleichen Zeit näherte sich von hinten ein Sattelzug-Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn dem Gespann der Straßenmeisterei. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr der 42-jährige Sattelzug-Lenker mit den rechten Rädern seines Lastwagens auf dem Standstreifen und prallte mit seinem Sattelzug schließlich ungebremst in den Anhänger des Straßenmeisterei-Fahrzeugs. In der Folge des heftigen Zusammenstoßes wurde der Anhänger der Straßenmeisterei auf das Lkw-Zugfahrzeug und nach links auf die Fahrbahn der Autobahn gedrückt. Der Lastwagen des Gespanns wurde nach rechts in die Leitplanken geschoben. Zeitgleich wurde der Sattelzug-Lkw nach links abgewiesen und prallte mit der Zugmaschine in die Betonschutzmauer des Mittelstreifens. Der gesamte Sattelzug blieb schließlich quer auf beiden Fahrstreifen stehen. Bei dem Unfall zogen sich der Beifahrer im Straßenmeisterei-Fahrzeug schwere und der Fahrer dieses Lastwagens sowie der Sattelzug-Fahrer leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die verletzten Personen in umliegende Kliniken.

Eine Fahrtrichtung gesperrt