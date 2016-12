Bad-Dürrheim Auch für Tiere Geschenke dabei

Am vergangenen Mittwoch war es wieder soweit. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit marschierte die Kinderschar, begleitet von den Erzieherinnen, Eltern, Großeltern und Geschwistern von der Schulstraße hinauf in den Kapfwald. Dort hatten einige Mütter vom Elternbeirat alles für die Waldweihnachtsfeier vorbereitet. Auf einer kleinen Anhöhe leuchteten an einem Baum viele Lichter und zeigten schon von weitem den Weg.

Die Kinder hatten Mohrrüben und Meisenknödel mitgebracht, denn die Tiere im Wald wurden nicht vergessen, auch sie sollten ihre Weihnachtgeschenke erhalten. Mit Hilfe der Großen wurden die Gaben an die Bäume gehängt. Danach stellten sich alle im Kreis auf und zu den Klängen von Gitarre und Klarinette wurden gemeinsam einige Weihnachtslieder gesungen. Eine Geschichte wurde vorgelesen, die von Tieren und der Heiligen Nacht handelte. Von vier Kindern wurde erzählt, wie es den vier Kerzen ergangen ist, die erst erloschen und dann doch wieder ihr Licht in die Dunkelheit bringen konnten.

Zum Abschluss ertönte fröhlich das Lied "In der Weihnachtsbäckerei". Von den Eltern wurden bei dieser Gelegenheit Dankesworte an das Team der Erzieherinnen ausgesprochen und ein kleines Präsent überreicht, für die gute geleistete Arbeit während des ganzen Jahres. Bevor es nach Hause ging, trafen sich alle an einer hell erleuchteten Bank am Waldesrand, hier gab es heißen Früchtetee zum Aufwärmen und süßes Weihnachtsgebäck zum Naschen.