Bad-Dürrheim Änderungen für Kindergarten

Ziel sei es dabei, den Tagesablauf abwechslungsreicher und familiärer zu gestalten. Dies unter anderem mit besonders gezielten Beschäftigungen, mit Aufenthalten im Wald, Schwimmbadbesuchen, kleinen Ausflügen und Geburtstagsfeiern in familiärer Atmosphäre. Überlegt wurde auch, wie die einzelnen Bildungsräume für eine optimale Nutzung neu gestaltet werden können. "Es ist uns wichtig, noch mehr in den Entwicklungsbereich der Kinder einzugehen und mit den Eltern zu kommunizieren. Auch der Tagesablauf der Kinder soll noch stärker berücksichtig werden. So ist vorgesehen, dass die Ganztageskinder, die mitunter recht früh aufstehen müssen, in Zukunft ihr Mittagessen eher einnehmen, als die übrigen Kinder, um so eine längere Ruhepause zu haben.

Nach der Klausurtagung soll die bestehende Konzeption mit den neu erarbeiteten Maßnahmen aktualisiert werden sowie ein nachhaltiger Qualitätsmanagements-Katalog mit kindlichen Richtlinien sollen entstehen, der den Eltern vorgelegt wird. Die Betreuungseinrichtung, so sind sich die Erzieherinnen und Erzieher einig, könne den Kindern die Familie nicht ersetzen, aber müsse sie jedoch in wertvoller Weise ergänzen.