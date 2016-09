Althengstett Neuhengstetter sorgen an Ostseeküste für Sicherheit

Althengstett-Neuhengstett. Sich in den Sommerferien in den Dienst der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu stellen, ist für die Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Neuhengstett eine Selbstverständlichkeit. Wie im vergangenen Jahr – damals waren es elf, diesmal neun – verbringen einige Retter ihre Freizeit in den Sommermonaten an der Ostseeküste in Travemünde.