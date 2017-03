Althengstett Neuhengstett: Mehrere Verletzte bei Unfall

Ein Kleinwagen war aus Richtung Möttlingen kommend an der Kreuzung in Richtung Althengstett abgebogen, ohne auf einen Sprinter zu achten, der auf der Landesstraße 179 in Richtung Hirsau fuhr. Es kam zur Kollision.

Durch die Wucht des Aufpralls, bei dem in beiden Autos die Airbags auslösten, schleuderte der Kleinbus über die komplette Fahrbahnbreite und über den Entwässerungsgraben auf den Hang am Waldenserstein. Dabei riss er unter anderem ein Verkehrsschild aus der Verankerung.

Fahrer und Beifahrerin in dem Kleinwagen, der auf der Landesstraße zum Stehen kam, wurden von den Freiwilligen Feuerwehren aus Althengstett und Calw, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort waren, aus ihrem Auto befreit. "Sie waren nicht eingeklemmt, aber wegen der verformten Karosserie haben wir beide schonend über die Türe an der Rückbank heraus geholt", erläuterte Einsatzleiter Florian Weber.