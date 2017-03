Althengstett 10 000 Euro für neue Instrumente

Unter den drei Kostproben ihres Könnens befand sich bezeichnenderweise auch Beet- hovens "Ode an die Freude". Die Jungbläser hatten auch allen Grund zum Strahlen: Die Verantwortlichen des Verbands haben 10 000 Euro für die Beschaffung von Instru- menten eingeplant.

Außerdem weiß der Bläser- nachwuchs, dass er schon in einem halben Jahr zusammen mit allen anderen Schülern von einer neuen Mensa profitieren wird, die im Rahmen der Sanierung des Gerhard Schanz-Sportzentrums entsteht und rund zwei Millionen Euro kostet. Diese zukunftsweisende Baumaßnahme wird über einen Zeitraum von zwei Jahren finanziert. Das Land gewährt dafür einen Zuschuss in Höhe von knapp 700 000 Euro. Da die Auszahlung dieses Betrags erst im Laufe der Jahre 2017 und 2018 erfolgen wird, gehen die vier Verbandsgemeinden in Vorleistung. Sie beteiligen sich an der Finanzierung der Mensa nach der Höhe ihrer Schülerzahlen im Schulzentrum Althengstett. Derzeit besuchen diese Bildungseinrichtung 309 Schüler aus Althengstett, 103 aus Gechingen, 77 aus Ostelsheim und 87 aus Simmozheim. 367 Kinder und Jugendliche kommen aus be- nachbarten Gemeinden.

"Es ist schwierig, Schüler für die Bläserklasse zu gewinnen", berichtete Realschulrektorin Christa Wurster-Zischler. Trotz Werbung wollten sich offenbar Eltern und Schüler nicht gerne für zwei Jahre verbindlich festlegen. "Ich kann mir vorstellen, dass ein monatlicher Beitrag von 39 Euro für manche Familien viel Geld ist", vermutete der Althengstetter Gemeinderat Lothar Kante. Er regte die Unterstützung finanzschwacher Familien an. Die Schulleiterin verwies darauf, dass es Fördermöglichkeiten aus verschiedenen Töpfen gebe, die Eltern sich dann jedoch auch outen müssten, was bisher noch in keinem Fall ge- schehen sei.