Altensteig Nicht jeder Temposünder wird ertappt

Altensteig - Kann es sein, dass die stationäre Blitzersäule in der Altensteiger Wilhelmstraße nur teilweise in Betrieb ist? Ein Leser unserer Zeitung hat mit Erstaunen festgestellt, dass er kürzlich mit Tempo 100 von der Ankerkreuzung zum Ortseingang unterwegs war und damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer kräftig überschritten hatte. Dass er trotzdem nicht geblitzt wurde "ist denkbar", bestätigt die Pressesprecherin des Calwer Landratsamtes, Anja Härtel, auf Nachfrage. Hin und wieder werde der Messeinschub – so die Fachbezeichnung – entnommen und in einer der drei anderen Anlagen im Kreis (Neuhengstett, Calmbach und Gültlingen) eingesetzt. Das Tempomessgerät bei der Firma Diener in Ebhausen werde übrigens von der Verwaltungsgemeinschaft Nagold betrieben.