Alpirsbach Verkehrs-Smiley macht Station in Peterzell und Reutin

Alpirsbach-Peterzell. Die Stadt Alpirsbach hat einen sogenannten Verkehrs-Smiley gekauft und in nun erstmals an der Landesstraße 415 in Peterzell eingesetzt. Die LED-Anzeigetafel zeigt den Verkehrsteilnehmern nicht nur an, ob sie zu schnell oder mit korrektem Tempo – in Peterzell also mit höchstens 50 Stundenkilometern – unterwegs sind. Mit dem tödlichen Unfall am 10. Mai beim Sportgelände habe die Aktion nicht direkt zu tun, sagt Jana Legler vom Alpirsbacher Bau- und Ordnungsamt. Dass der Verkehrs-Smiley nach Absprache mit dem Landratsamt an der Ortsdurchfahrt in Peterzell angebracht wird, sei schon länger geplant gewesen.