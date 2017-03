Albstadt Zukunft der Arbeit und des Wohnens

Albstadt-Tailfingen. Mit dieser Aussage in der Zusammenfassung der Diskussion nach der fünften Bürgerwerkstatt zum Stadtentwicklungskonzept – diesmal in der Zollernalbhalle – hatten wohl die wenigsten gerechnet: Auch die Tailfinger erkennen Ebingen als Zentrum der Stadt Albstadt an, betonen aber, dass auch Tailfingen ein zentraler Stadtteil sei, wie Michael Weber vom Institut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (IfSR) die Ergebnisse an Tisch zwei zusammenfasste. Dort ging es um lebendige Zentren, das Einkaufen und die Entwicklung der Innenstädte.

Wie sich die Tailfinger Innenstadt derzeit entwickelt, gefällt laut Weber: Die "Neue Mitte", wenngleich noch im Werden, sei gelungen, das Eiscafé am neuen Standort ein Magnet und die inhabergeführten Fachgeschäfte schon immer ein Pluspunkt. Allerdings sollten nach Ansicht der Bürger weitere zentrale Bereiche aufgewertet werden – und ein zentraler Lebensmittelladen, ein Magnet, fehle immer noch. Zwar soll Edeka kommen, doch bisher steuern viele noch die Bisinger Filiale an.

Da es nicht wenige "verwahrloste" Gebäude und Vorgärten" im Talgang gebe, hoffen die Anwohner, dass die Stadt mehr Druck auf die Eigentümer ausüben wird, und auch für die Brachen – oder Neubauten an ihrer Stelle – wünschen sie sich neues Leben, etwa Seniorenwohnungen oder Mehrgenerationen-Häuser, zum Beispiel um einen Hof herum gebaut.