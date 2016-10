Albstadt Ziel: Die Angebote vernetzen

Bestehende Strukturen reichen für all diese Integrationsaufgaben nicht aus – daher war es auch unstrittig im Gremium, dass Bedarf an einer solchen Stelle besteht, wenn sie auch nur 50 Prozent haben wird. Fraktionschefin Manuela Heider (Freie Wähler) wies zudem darauf hin, dass es wichtig sei, dezentrale Unterbringung zu organisieren, um eine möglichst schnelle Integration zu ermöglichen. CDU-Fraktionsvorsitzender Roland Tralmer hält es für eine Aufgabe der Stadt, "das Bewusstsein der Bevölkerung dafür zu schärfen, dass Integration für unsere Stadt maßgeblich ist" – damit spielte Tralmer auch auf den, teils sogar wachsenden, Bedarf an Arbeitskräften in Albstädter Betrieben hin.

"Noch haben Einwanderer und ihre Kinder nicht die gleichen Chancen", mahnte Lara Herter (SPD) und fügte hinzu: "Aber sie haben alle Potenzial und wir wollen mit ihnen die Zukunft gestalten."