Albstadt Wie Graf Stauffenberg zur bekannten Persönlichkeit wurde

Albstadt-Lautlingen. Sebastian Koch, der im Film "Stauffenberg" die Titelrolle spielt, verrät es gleich zu Anfang. In einer Szene des Afrika-Feldzugs, kurz vor dem Fliegerangriff, der Claus Schenk Graf von Stauffenberg ein Auge, eine Hand und mehrere Finger der anderen kostete. Im Wüstenstaub lernt er einen blutjungen Soldaten kennen und freut sich, einen schwäbischen Landsmann zu treffen. Denn "z’Lautlinga", das heute zu Albstadt (Zollernalbkreis) gehört, hat Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der nach seinem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 hingerichtet wurde, in seiner Jugend viel Zeit verbracht.