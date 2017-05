Albstadt Weniger als nichts geht nicht

Alle drei Angeklagten hüllen sich vor Gericht in Schweigen. Der Vater war 1993 nach Deutschland gekommen und hatte einen Asylantrag gestellt, der bewilligt wurde. Zumindest der Name, den er angab, und Geburtsdatum waren damals falsch.

Ehe die Steuerfahndung zuschlug, Restauranträume durchsuchte und die Kasse beschlagnahmte, hatten sich die Beamten undercover unter die Gäste gemischt, als zahlende Kundschaft das Essen getestet und den Umsatz taxiert, um ihn mit den gegenüber dem Finanzamt angegebenen Zahlen zu vergleichen. Dabei notierten sie: "Der Zustand des Restaurants, besonders im Untergeschoss, ist miserabel. Hier wird kein Geld in die Renovierung gesteckt." Wohin – in China – das Geld tatsächlich gesteckt wurde, will das Gericht nun herausfinden. Der Prozess wird am Montag, 21. Juni, um 8.30 Uhr fortgesetzt.