Albstadt Valet & Ott: Anwohner fühlen sich veräppelt

Sie habe auch noch etwas anderes zu tun als Anzeigen in Sachen Valet & Ott aufzunehmen. Diese Aussage einer Polizistin mussten sich die Anwohner des Betonmischwerks in der Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen ebenso schon anhören wie die Bemerkung des Landrats, der sie zu einem Gespräch in dieser Sache mit den Worten empfing: "Hier kommt der Fanclub vom Valet."

Knapp zwei Jahre ist es her, dass das Verwaltungsgericht Sigmaringen sein Urteil darüber gefällt hat, was zulässig ist und was nicht in dem Gewerbegebiet, das einem allgemeinen Wohngebiet gegenüberliegt. Seitdem hat sich für die Anwohner, deren Häuser größtenteils schon vor dem Bau der Firma 1963 standen, nichts verändert, wie sie berichten.

Beim Gespräch im Landratsamt nach der Gerichtsverhandlung habe man ihnen mitteilen wollen, wie sie künftig vorgehen sollten, wenn die Firma ihre Auflagen verletze und unnötig oder zur Unzeit Lärm verursache. "Es hieß, wir bekämen Bescheid", berichten sie. "Aber das ist bis heute nicht der Fall." Die Recyclinganlage, die Restbeton und Kies trennt, laufe auch an Wochenenden, sogar an Sonntagnachmittagen. Aus dem Mischturm ziehe derart viel Staub nach oben, dass es manchmal aussehe, als ob es brenne. Feinstaub jedoch sei noch nie gemessen worden, obwohl allein die Fensterläden der Anwohner Zeugnis davon geben, wie viele Emissionen die Firma produziere. Während in Balingen solche Faktoren gemessen würden, sei das in Albstadt nicht der Fall.