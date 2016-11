Albstadt Stadtentwicklungskonzept: Bürger wollen in Tailfingen einiges verändern

Denn wenngleich die Stadt durch die Innenstadt-Neugestaltung in Ebingen und Tailfingen "auf dem besten Weg in die Zukunft" sei, "müssen wir weiterarbeiten", meinte Gerhard Penck, Leiter des Stadtplanungsamtes: die Stadtstruktur, also Wohnen, Gewerbe und Verkehr neu gliedern, Prioritäten setzen, damit der Gemeinderat wisse, was die Bürger wollten und was zuerst angepackt werden müsse. Für das beschließende Gremium sei das Stadtentwicklungskonzept die "fachliche und politische Zielvorgabe für die Zukunft", und je mehr Bürger daran mitarbeiteten, so Ruther-Mehlis, desto breiter seien die Schultern, auf denen es getragen werde.

An sechs Thementischen sammelten Mitarbeiter der Stadt sowie Alfred Ruther-Mehlis, Heidrun Fischer, Katharina Nickel und Michael Weber vom IfSR anschließend Stimmen der Bürger.

Einkaufen: Die Bürger beklagen die Konzentration der Verbrauchermärkte in Randlagen, die zu geringe Zahl attraktiver Läden für den Bummel in der Innenstadt, die Erreichbarkeit mittels ÖPNV und zentrumsnaher Parkplätze, zu kurze Öffnungszeiten, zu wenig Zusammenarbeit der Einzelhändler und die zu einseitige Branchenstruktur.

Wohnen mit Kindern und Jugendlichen: Bürger stört das Fehlen von Grünanlagen und Spielplätzen, Jugendtreffs, wohnortnahen Schulen, Bildungsangeboten für Hochbegabte und Berufsschüler, fehlende Sicherheit auf Schulwegen und die "Vermüllung der Landschaft". Sie wünschen sich den Erhalt von Sportstätten in den Stadtteilen, bezahlbaren Wohnraum für junge Familien und innenstadtnahes Wohnen mittels gefördertem Abbruch von Altbauten.

Senioren: Barrierefreies, zentrumsnahes Wohnen, Mehrgenerationen-Häuser, soziale Treffpunkte, wohnortnahe Betreuung und medizinische Versorgung sind den älteren Albstädtern wichtig – ebenso wie Barrierefreiheit im öffentlich Raum und der Erhalt des Krankenhauses.

Arbeiten: Breitband-Versorgung, gute Verkehrsanbindung, eine stärkere Einbindung der Hochschule in Stadt, Bildungs- und Wirtschaftslandschaft, dezentrale Arbeitsplätze in allen Stadtteilen, zu wenig freie Gewerbeflächen, zu viele Gewerbebrachen, die schlechten ÖPNV-Anbindungen für Arbeitnehmer, vor allem zu Schichtzeiten, das Fehlen von Business-Hotels und hochwertigen Mietwohnungen für Fachkräfte treibt Bürger um.

Mobilität: Bessere ÖPNV-Angebote und -Vertaktung, Auto-Sharing, E-Tankstellen, durchgängige Fahrradwege, die Reaktivierung der Talgang-Bahn, eine bessere überregionale Anbindung auf Schiene und Straße sowie verkehrsfreie Innenstadtbereiche wünschen sich die Albstädter.

Sport, Erholung, Kultur: Länger offene Einrichtungen und Lokale, mehr Angebote für junge Leute, eine "Kulturfabrik", bessere Jugendförderung im Sport, die Verzahnung von Sportentwicklungskonzept und Vereinen, mehr und besser erhaltene Sport- und Kulturstätten, urbane Gärten und die Verknüpfung von Traufgängen und Kultur sind Hauptthemen der Bürger.

Was die Albstädter an ihrer Heimat lieben, durften sie auch niederschreiben und nannten vor allem die Menschen und die schöne Natur – die es zu erhalten gelte.

Im Frühjahr geht der Bürgerbeteiligungsprozess in fünf Bürgerwerkstätten weiter – und schon in wenigen Tagen auf der Internetseite der Stadt Albstadt. Dort melden sich dann vielleicht auch die rund 44 400 Einwohner zu Wort, die am Mittwochabend ihre Chance nicht genutzt haben.