Albstadt Ortsumfahrung Lautlingen: "Alles spricht für geplante Südtrasse"

"Bei einer Trassenänderung wäre eine neue Kosten-Nutzen-Analyse notwendig", so Kistner. Dieser müssten zunächst das Landesverkehrsministerium in Stuttgart und danach das Bundesverkehrsministerium in Berlin, das auch über die Freigabe der Mittel bestimmt, zustimmen. Um die derzeit geplante Trasse zu ändern, sei in jedem Fall eine neue Entwurfsplanung nötig, erklärt er weiter. Danach müssten neue Gutachten geschrieben werden und das gesamte Verfahren bis zur Umsetzung "würde sich um ein gutes Stück verlängern". Wie lange genau, darauf will Kistner sich nicht festlegen. Doch allein für eine neue Entwurfsplanung seien "fünf bis sechs Jahre" notwendig.

"Im Planfeststellungsverfahren ist eine Alternativen-Prüfung gesetzlich erforderlich", so Kistner. "Aber man hat jetzt lange genug Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen", sagt er mit Blick auf die Südtrasse, "und sich für diese Planung ausgesprochen – es spricht alles dafür, dass das nun auch so umgesetzt wird."

Was müsste passieren, um Müllers Plan eine Chance einzuräumen? "Es müsste schon wesentliche Gründe dafür geben, die jetzige Planung zu verändern", so Kistner. Als Beispiele für mögliche Gründe nennt er nicht ausreichenden Artenschutz- oder Lärmschutz und Ähnliches.

"Im Planfeststellungsverfahren müssen wir uns mit allen Einwendungen beschäftigen und sie sauber prüfen", betont der Pressesprecher und kündigt an, dass Anfang 2017 eine "umfassende Bürgerinformation" geplant sei – zusätzlich zum Informationsabend am 16. September ab 19 Uhr in der Festhalle Lautlingen.

Die Trassenbegehung mit der BI am Samstag, 11. September, startet um 16 Uhr im Gewerbegebiet Eschach bei der Firma "Weber & Heusser" in der Lauterbachstraße 19. Die 2,4 Kilometer lange Wanderung dauert rund 90 Minuten. Festes Schuhwerk wird empfohlen.