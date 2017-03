Albstadt Oben auf dem Wunschzettel: Treffpunkte

Dass es in Laufen und Lautlingen an Lebensmittelmärkten fehlt – darauf wiesen die Bürger eigens hin. Anders als die Stadtverwaltung und das In­stitut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (IfSR), also die Organisatoren, es erwartet hatten, halten Laufener und Lautlinger es für sinnvoll, mit Blick auf den Einzelhandel einen Schwerpunkt auf Ebingen zu legen, um ein starkes Stadtzentrum als Gegengewicht zu Balingen zu haben und Energien zu bündeln.

An mobilen Diensten für Ältere und an frei zugänglichen Grün- und Spielflächen darf es ihrer Meinung nach mehr sein, und auch generationenübergreifende Treffpunkte und Möglichkeiten sowie Gastronomie fehlen den meisten.

Dass Bedarf an Wohnraum, vor allem für junge Familien, Singles und Ältere, besteht – darüber waren sich die Disputanten an Tisch drei einig, wo der Schwerpunkt auf dem Wohnen samt Umfeld lag. Für Letzteres wünschen sich Laufener und Lautlinger mehr Orte zur Kommunikation wie den Wochenmarkt oder die Schule – und Mehrgenerationenwohnen, auch um die Netzwerke zu stärken, was wiederum das tägliche Leben, etwa die Besorgungen, erleichtere. Die Laufener können sich vorstellen, dass an der Stelle ihres früheren Ortsamtes ein Kommunikationszentrum entsteht – etwa ein Bürgertreff. Sie und die Lautlinger bemängeln darüber hinaus die Radwegverbindungen zwischen ihren Stadtteilen und bis nach Ebingen.

Um das räumliche Leitbild ging es an Tisch vier – speziell um die Förderung des Wohnens im Innenort. Hier fiel das Stichwort "Baukindergeld". Laufen und Lautlingen dürften in Sachen Einkaufsstandorte nicht abgehängt werden, fordern die Bürger, und machten außerdem den Tourismus zum Thema. Der sei freilich keines nur für Eyachtäler, sondern für alle Albstädter.