Albstadt "Mit Hahn noch nicht fertig"

Albstadt. "Nobelpreiswürdig", so meint Walter Stäbler, wäre Philipp Matthäus Hahn nach heutigen Maßstäben als Naturwissenschaftler gewesen. "Seine Rechenmaschine ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Computer, und mit seinem Namen verbindet sich die Konstruktion von Großuhren, Taschenuhren und Planetarien", wobei er sich nicht habe entscheiden können zwischen dem heliozentrischen und dem geozentrischen Weltbild. Den Grundstein für die Waagenindustrie im Zollernalbkreis aber habe Hahn gelegt, betont Stäbler, und deshalb trage Eulen nach Athen, wer in Albstadt über den Naturwissenschaftler Hahn spreche.

Der Theologe aus Echterdingen, wo Hahn nach Onstmettingen und Kornwestheim seine letzte Pfarrstelle hatte – die bestdotierte in Württemberg – wollte das nicht, sondern in der Stadtbücherei auf Einladung der Heimatkundlichen Vereinigung Zollernalb über Hahn als Theologen sprechen: über jenen Pfarrer, der um Mitternacht in der Kirche zu den Geistern gepredigt habe, der fünf Mal durchs Examen gefallen sei, ehe er bestand, und der in seinem theologischen Notizbuch – Stäbler hat mit einigen Kollegen die entscheidenden Kapitel transkribiert – viel über sein Denken verraten hat.

Die "Vollendung der Reformation in der Vollendung des Lebens", darum sei es ihm gegangen, so Stäbler. "Im Zentrum von Hahns Theologie stand die Botschaft vom Königreich Christi, das seit den Tagen Christi im Wachsen begriffen ist. Er wollte hinein sehen in den kosmischen Liebesratschluss und den Heilsplan Gottes", dafür sei Paulus’ Brief an die Epheser Hahn besonders wichtig gewesen.