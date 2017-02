Albstadt Jetzt haben die Narren das Sagen

Da wollten die Linkenbolder Höhlengoischter von der 2016 gegründeten Onstmettinger Narrenzunft in ihren ersten Schmotzigen Doschdig starten – und dann das: Die Grippe hatte so viele von ihnen erwischt, dass das Spektakel ausfallen musste. Den Runkelriabaweible in Margrethausen wäre eine Absage nicht im Traum eingefallen. Schließlich war es das letzte Mal, dass Peter Katona als Ortsvorsteher den Schlüssel für das Ortsamt abgeben sollte. Den närrischen Margrethausenern um Zunftmeisterin Jessica Herfort scheint das überhaupt nicht in den Kram zu passen, banden sie den Schultes doch einfach am Narrenbaum fest. Dageblieben!

Katona freute es – da gibt er dann auch gerne seine Krawatte her. Verewigt sind die guten Stücke an der Wand des Narrenstübles – manche mehr, manche weniger chic. Diesmal freilich war’s ein besonders schönes "In memoriam Manfred Krug"-Stück.

Ein Dreifach-Hoch auf Wolfgang Leibold schallte in Lautlingen aus den Kehlen der "Kübele-Hannes": Mit schwerem Gerät half Leibold der Narrenzunft, den Narrenbaum auf dem Schloss-Parkplatz aufzubauen, wo eine bunte Schar befreiter Schüler den Ententanz tanzte und Zunftmeister Micha Fürst der "Ortsrumsteherin Juliane Gärtnerin" die Leviten las, ehe er sie entmachtete und den Schlüssel des Ortsamtes an sich riss. Die "Graba Glebbfer" um Thorsten Schlegel veranstalteten musikalisch-mächtiges Getöse dazu und setzten mit ihrem Gefährt – angezogen von einem nähmaschinenartig ratternden Traktor – noch einen drauf.