Albstadt Info-Abende zur Freien Schule

Drei Termine im Oktober

Nun arbeiten die beiden Frauen an den Vorbereitungen für die nächsten Informationsveranstaltungen. Folgende Veranstaltungen sind im Oktober geplant: In Bittelbronn stehen Nerz und Baermann am Donnerstag, 12. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Rede und Antwort; In Ebingen machen sie am Montag, 16. Oktober, ab 19 Uhr in der Volkshochschule Station. In der Hechinger Volkshochschule geht es am Donnerstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr um dieses Thema. Bei den Veranstaltungen soll allgemein über das Modell der Freien Alternativschulen informiert werden. Zudem beantworten Nerz und Baermann auch konkrete Fragen zur geplanten Freien Schule Zollernalb.

Besonders freuen sie sich über die Referenten der Freien aktiven Schule auf den Fildern (PIEKS), die zur Veranstaltung in Albstadt kommen werden. Sie werden ihre langjährigen Erfahrungen aus der Praxis mit den Zuhörern teilen und Fragen beantworten.