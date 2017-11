Albstadt In Laufen läuft’s – Zukunft voraus

Albstadt-Laufen. "Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her, und zwar in Person von Carmen Feldberger", sagte Walter Glück, der seit Jahren versucht hatte, sein Amt als Vertrauensmann des Schwäbischen Albvereins Laufen (SAV) weiterzugeben. Zeitweise hatte die Frage im Raum gestanden, ob die Ortsgruppe bestehen bleibt.

Nun der unverhoffte Neustart: Anfang 2016 war die Pflegedienstleiterin Carmen Feldberger, geborene Schlegel, nach Wanderjahren in Ammerbuch, Indien und Burladingen wieder in ihre Heimat zurückgekehrt und hat sich beim Laufen neu in Laufen, das "Zermatt der Schwäbischen Alb", verliebt, wie sie berichtete. Als sie erfuhr, dass der SAV-Ortsgruppe die Auflösung mangels Führungsnachwuchs drohte, habe sie reagiert, wie wohl viele es getan hätten: "Das geht doch gar nicht! Der Albverein gehört nach Laufen!"

Dass die 51-Jährige ihr Amt mit Tatkraft und frischen Ideen angehen wird, machte sie vor ihrer einstimmigen Wahl bei der außerordentlichen Hauptversammlung – so gut besucht wie lange nicht – in einer dynamischen Rede deutlich und freute sich über die ebenso einstimmige Wahl ihres Stellvertreters Gerhard Dölker, der auch als Wegewart fungiert, des Kassierers Hermann Oehrle, der Kassenprüfer Christina Fritsche und Wolfgang Bitzer sowie der Ausschussmitglieder Marion Schulz, Rosemarie Oehrle, Jörg Conzelmann und Johanna König, mit denen auch jüngere Mitglieder sich einbringen. Ein Schriftführer soll – so hoffen alle – bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im Frühjahr gewählt werden.