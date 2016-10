Albstadt Endlich reicht der Wendekreis

Albstadt-Ebingen. Drei Parkhäuser hatte Ebingen einst, eines in der Stellestraße, eines am Hallenbad und eines am Bahnhof. Zwei davon, die in der Stellestraße und am Hallenbad, hat buchstäblich der Rost weggefressen; man sollte annehmen, dass sich in den Zufahrten des noch verbliebenen Parkhaus am Bahnhof die Autos stauen. Das ist aber nicht der Fall; das Parkhaus am Bahnhof war nie voll ausgelastet, und das gab den Planern im Technischen Rathaus natürlich zu denken. Wieso war dieses Parkhaus so unattraktiv?

Ein Grund, und vermutlich der wichtigste, dürfte die Zugangssituation gewesen sein: Die eine Zufahrt musste man erst mal finden; sie führte – und führt – von der Gartenstraße über den Parkplatz der einstigen Haux-Fabrik zum Ostportal, und die andere, wichtigere auf der Südseite des Parkhauses war spätestens seit der Einführung des Begegnungsverkehrs in der Poststraße ein Ärgernis. Die Rampe war steil; zudem hätte, wer aus Richtung Osten, also von der Unteren Vorstadt her das Parkhaus anfuhr, den Wendekreis eines Dreirads gebraucht, um ohne Umstände hineinzukommen. Er hatte mithin die Wahl, entweder so weit auszuholen, dass er auf die Gegenfahrbahn geriet, oder geradeaus weiterzufahren und am Kreisverkehr Bahnhofstraße eine 180-Grad-Kehre zu fahren. Die Autofahrer waren offensichtlich für keine dieser beiden Varianten zu begeistern, und so blieben die Kapazitäten des Parkhauses – 555 Parkplätze – wenigstens teilweise ungenutzt. Das ist jetzt vorbei. Seit gestern kann die neue Westzufahrt des Parkhauses am Bahnhof benutzt werden, und die ist so angelegt, dass der Autofahrer, der von Osten naht, über eine Einschleifung zum Portal gelangt – weder Fahrer noch Fahrzeug wird Unmögliches abverlangt.

Die alte Zufahrt hat ausgedient; die Rostspuren am vormaligen oberen Rampenende lassen erkennen, dass dieses Parkhaus zwar nicht so marode ist wie die beiden abgerissenen waren, dass aber auch hier der Zahn der Zeit und vor allem der des Streusalzes und des gefrorenen Sickerwassers genagt haben.