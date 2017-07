Albstadt Doppelter Glücksfall

Vielen Stadträten ist vermutlich bis heute nicht klar, wie viele Probleme Albstadt nicht hat, weil an der Lutherschule so gute Arbeit geleistet wird, an der in Spitzenzeiten bis zu 17 Nationalitäten unterrichtet wurden. Was heute übrigens kaum anders ist. Bei Grundschülern sind die negativen Auswirkungen suboptimaler Bildung und Erziehung allerdings noch längst nicht so spürbar wie bei Haupt- und Werkrealschülern. Dass es diese Auswirkungen bei jenen, welche die Lutherschule absolviert haben, eben nicht gab, ist kein Glück und kein Zufall, sondern das Ergebnis konsequenter, hervorragender Arbeit eines Lehrerteams, das mit Wolfgang Schurr 15 Jahre lang den optimalen Chef hatte.

Dasselbe gilt für die Hohenbergschule, die noch Werkrealschule ist, Kinder aus noch mehr Nationen unter ihrem Dach vereint und in drei Vorbereitungsklassen selbst geflüchtete Kinder ohne jede Deutschkenntnisse darauf vorbereitet, auf dem Bildungsweg ans Ziel zu kommen. Welch großen Anteil Siegfried Fischer mit seiner natürlichen Autorität und seinem Verständnis für Schüler am Erfolg hat, weiß jeder, der ihn kennt oder gar selbst das Glück hatte, von ihm unterrichtet zu werden.

Schurr und Fischer eint vieles – eines vor allem: Beide sind Sportler, mit entsprechendem Teamgeist ausgestattet, faire Spieler, die sich an die Regeln halten und dennoch um jeden Punkt kämpfen, kein Spiel – und keinen Schüler – je verloren gegeben haben. Wer à la John Huston bei den beiden eine Hasenscharte oder einen Klumpfuß finden will, muss lange suchen. Ob Albstadt weiß, was es solchen wie ihnen verdankt? Eines ist sicher: Die beiden werden fehlen. Nicht nur mir.