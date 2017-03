Albstadt Die Trennlinien zerschneiden den Ort

In ihren Stadtansichten arbeitet sie mit Bleistift, Ölkreide, Buntstift und Acrylfarben, gerne greift sie dabei in die leuchtende Palette: Ein knallig grüner Traktor, leicht windschief in Szene gesetzt, ist Blickfang an den Wänden der Volksbank und durch das schiefe Gefüge und die daraus hervorgehende Dynamik charakteristisch für die visuelle Sprache Smitmans’.

In ruhigeren Akkorden tönen die benachbarten Gemälde: Das alte "Röcker Werk 4" hinter dem Feuerwehrhaus, parkende Autos vor einer Mauer, das Schaufenster der ehemaligen Getränkehandlung Schlegel. Alle dokumentieren sie den nicht nach Postkartenidyllen suchenden Stilwillen der Künstlerin und sind nebenbei noch, wie Kuratorin Jeannette Brabenetz anmerkte, zudem typische Themen Albstadts: Aufgegebene Läden, brachliegender Einzelhandel, die Industrie mit ihren vielen leerstehenden Fabriken und die Landwirtschaft.

In Margrethausen, wo sieben Werke im Ortsamt zu den Öffnungszeiten zu sehen sind, stechen das Gasthaus "Schützen", die Rückseite einer Filiale der Spedition Weisshaupt im ehemaligen Margret-Werk, "Blumen-Stumpp" und ein altes Fachwerkhaus ins Auge, das die Künstlerin, wie so viele Werke, dreidimensional gearbeitet hat. Es ist das Haus, in dem Sophie, die Mutter von Gerold Götz aufgewachsen ist, "gleich vis-à-vis dem Elternhaus meines Vaters", berichtet der 93-Jährige und damit der älteste Besucher der Vernissage. "Mit reizen die Spuren, die Menschen hinterlassen", sagt Ava Smitmans, die deshalb auch hinter die eine oder andere Fassade geschaut und zum Beispiel die Backstube der Bäckerei Deufel festgehalten hat. "Mir ist es ein Anliegen, etwas festzuhalten, weil ich denke, es könnte irgendwann verschwinden."

Die achte Ausstellung wird am Sonntag, 9. April, um 10.30 Uhr in der Alten Schule Burgfelden und ab 12 Uhr im Bergcafé eröffnet. Die Ausstellungen Laufen und Margrethausen sind bis 21. Mai offen.