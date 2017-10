Albstadt Die Reformation als Kulturereignis

Albstadt-Laufen. "Singen wurde eine der schärfsten Waffen der Reformation" wies Pfarrer Thilo Hess, der unterhaltsam durch das Programm führte, auf die Anfänge des Protestantismus hin – damals schmetterten die Anhänger des neuen Glaubens fast schon kämpferisch ihre Lutherlieder. Einige Kompositionen des Reformators waren im Laufe des Abends zu hören.

Zunächst aber brachte der Gesangverein Harmonie, der das Programm zusammen mit dem Kirchenchor, dem Posaunenchor und den Gastinterpreten vom Duo "ReSonanz" bestritt, unter der Leitung von Chorleiter Oliver Simmendinger ein modernes Stück zu Gehör: "I will Follow Him" aus dem Film "Sister Act", dem "Heaven is a Wonderful Place" folgte. Im Verbund mit den Sängern des von Christel Tandoh-Wien dirigierten Kirchenchors interpretierte die "Harmonie" danach "Gib mir die richtigen Worte" von Manfred Siebald, eine – ebenfalls moderne – musikalische Andacht.

Mittig platziert im ersten Programmteil rückte der Kirchenchor dann aber gleich zwei Reformationsklassiker ins Licht: zum einen "Eine feste Burg", ein Stück voller Symbolkraft, das vor allem in Zeiten der Bedrängnis einen seelischen Rückhalt bot, zum anderen "Erhalt uns Herr deinem Wort". Nach einem gemeinsamen Beitrag von Kirchen- und Posaunenchor und der "Fanfare Esprit" der Laufener Bläser und ihres musikalischen Leiters Jürgen Stengel hatte die "feste Burg" noch einen weiteren Auftritt: Diesmal rein instrumental als Fantasie des zeitgenössischen Komponisten Michael Schütz, der den Luther-Liedtext 1963 mit den Mitteln der Musik illustriert und dabei all seine Stimmungslagen ausgereizt hatte.