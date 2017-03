Albstadt Die Dorfgemeinschaft ist gut in Form

Albstadt-Onstmettingen. Eine Art Entwicklungsachse durch ihren Stadtteil – Albstadts drittgrößten – können sich die Onstmettinger vorstellen, wie die lange und angeregte Diskussion in der dritten Bürgerwerkstatt mit mehr als 100 Teilnehmern gezeigt hat – so viele, dass die Organisatoren um Baubürgermeister Udo Hollauer und Alfred Ruther-Mehlis vom In­stitut für Stadt- und Regionalentwicklung an der Hochschule Nürtingen-Geislingen (IfSR) verbal den Hut zogen vor der engagierten Dorfgemeinschaft.

An Tisch eins, wo Soziales, Bildung, Sport, Gesundheit, Kultur, Nahversorgung, Freizeit, Mobilität und Arbeit im Mittelpunkt standen, wurde freilich auch ein Thema diskutiert, das schon in den ersten Bürgerwerkstätten in Ebingen und Lautlingen eine große Rolle gespielt hatte: Der Verkehr im Ort ist auch den Onstmettingern zu schnell, zu stark und zu laut, das Queren der Ortsdurchfahrt oft nur nach langem Warten möglich. Sie wünschen sich eine Alternativstrecke zum Tailfinger Stadtteil Stiegel, eine besser ausgebaute Straße zum Raichberg und ein größeres Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Kann eine Wiederbelebung der Talgangbahn Abhilfe schaffen? Dafür haben die Disputanten Pro- und Contra-Argumente gesammelt. Pro: Sie könnte ein Rückgrat des Schülerverkehrs sein und die Straße deutlich entlasten; Contra: eine Reaktivierung wäre sehr teuer, der Anschluss an den überregionalen Verkehr nicht gewährleistet und die Wirtschaftlichkeit fragwürdig.