Albstadt Chaos in der Küche

Dabei erfuhren sie allerlei Lustiges von Frieder und seiner Oma, die ihn liebevoll "Bub" nennt. Ihr gemeinsames Picknick muss nicht unbedingt auf einer Wiese im Sonnenschein stattfinden, sondern kann auch bei Regen in einem Straßenbahnwartehäuschen gelingen, wenn man nicht, wie Frieder, zuvor schon fünf Bananen in sich hineingestopft hat.

Das nächste Kapitel, in dem Frieder zum Geburtstag einen roten Greifbagger geschenkt bekommt, brachte die Kinder auf eine außergewöhnliche Idee: Wenn es das nächste Mal bei ihnen zu Hause Schnitzel mit Kartoffeln gibt, wollen sie versuchen, sich die Kartoffeln auf den Teller zu baggern, so wie Frieder es sich bei seiner Oma abgeguckt hat.

Zuletzt wagen Frieder und seine Oma ein Experiment: Sie tauschen die Rollen. Was zunächst lustig klingt, endet in einem großen Chaos: Frieder verwandelt Omas Küche in einen Schweinestall, als er versucht, Reisbrei zu kochen, während die Oma sämtliche Spielsachen überall in Frieders Kinderzimmer verstreut. Auch wenn Oma als Frieder nun mal so spielt und Frieder als Oma eben so kocht, sind am Ende doch beide froh, wieder sie selbst zu sein. Mindestens genauso froh waren die Kinder über den Besuch von Heidi Mannhardt und die lustige Zeit, die sie an diesem Vormittag miteinander verbrachten.