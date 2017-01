Albstadt Brand in Wohnhaus: Polizei nimmt Mann fest

Die Feuerwehr wurde gegen 2.15 Uhr alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus. Die Anfahrt der rund 60 Feuerwehrleute gestaltete sich schwierig, der Einsatzort in der Straße Am Bühl war bitterkalt. Trotz der widrigen Umstände konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Die beiden Hausbewohner blieben unverletzt.

Noch in der Nacht nahmen die Beamten vor Ort einen 25-jährigen Bewohner fest. Eine weitere, 73-jährige Hausbewohnerin, die die andere Doppelhaushälfte wohnte, konnte unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, das Doppelhaus nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.