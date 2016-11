Albstadt Aus der Bundeswehrkaserne ins Kloster

Frank Beha, so sein bürgerlicher Name, wuchs auf einem Bauernhof bei Villingen-Schwenningen auf. Er absolvierte eine Lehre zum Elektriker und verpflichtete sich für vier Jahre bei der Bundeswehr – ein einjähriger Einsatz in Afghanistan schloss sich daran an. Die Bundeswehr war seine Familie. Bis heute ist er dankbar dafür, dass er weder bei seinem Balkaneinsatz noch in Afghanistan von der Schusswaffe Gebrauch machen musste.

Von Moslems in Afghanistan und ihrem tiefen Glauben schwer beeindruckt

War er auch nach seiner Erstkommunion der Kirche ferngerückt, so hatte er während seiner Zeit als Soldat guten Kontakt zum Militärpfarrer, nahm an einer Soldatenwallfahrt nach Lourdes teil und war von Moslems in Afghanistan beeindruckt, wie diese ihren Glauben lebten. So wollte auch er eine Fröhlichkeit gewinnen, die aus dem Glauben kommt.