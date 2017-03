Albstadt Auf das Vorbild der Eltern kommt’s an

Albstadt-Burgfelden. Bei den "Schdoale Gratzer" sind fast alle Mitglieder sehr jung. Die meisten sind um die 30 Jahre alt oder jünger. Es ist diese Gemeinschaft, zusammen etwas auf die Beine zu stellen und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen, welche die 30-jährige Christine Mayer dazu bewogen hat, sich im Verein zu engagieren: "Das überwiegt den Ärger und den Stress, den es mitunter auch gibt." Etwa zusammen das Traktortreffen im August zu organisieren, zu erleben, wie alle mitziehen, und sich "riesig" zu freuen, wenn es funktioniert hat. Christine Mayer will deshalb den "Schdoale Gratzer" treu bleiben und weiter mitarbeiten.

"Mir ist anerzogen, zu helfen, wo ich nur kann, wo es Sinn macht, und sich einzubringen, wo es möglich ist", sagt die 30-Jährige. Allerdings befürchtet sie, dass das ehrenamtliche Engagement immer mehr verloren geht, in den Städten noch mehr als auf dem Land. Ein Rezept, was sich dagegen tun lässt, hat sie nicht: "Das wird der Wandel der Zeit sein. Es gibt Menschen, welche die Gemeinschaft suchen, aber auch solche, die für sich selbst kämpfen und lieber mit dem Bildschirm kommunizieren." Entscheidend sei, was die Eltern vorlebten. Es komme auf das Vorbild in der Kindheit an, ob man sich engagiere.

Die studierte Maschinenbauerin wünscht sich deshalb, dass der Verein weiterhin so aktiv zusammenhält und weiter macht, trotz aller Steine, die ihm mitunter in den Weg gelegt werden, zum Beispiel wenn es jedes Jahr beim Traktortreffen "Theater" wegen des Hammellaufs gibt, weil das Veterinäramt moniert, dass lebende Tiere nicht verlost werden dürfen, dass sie nicht artgerecht untergebracht seien oder dass die Lämmer zu jung seien: "Da stoßen wir an Grenzen." Die "Schdoale Gratzer" werden dennoch ihren Hammellauf wieder veranstalten.